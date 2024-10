Biasin: “Milan, in Champions zero drammi. Inchiesta benedetta perché …”

1) Quelli che trasformano il tutto in stucchevoli questioni di tifo (sigh).

2) Quelli in grado di comprendere che quello delle infiltrazioni è un devastante problema del nostro calcio (e non solo del calcio)".

"Ci rivolgiamo ai secondi. I casini emersi in questi giorni hanno il merito di aver scoperchiato una situazione che era parzialmente nota (c’è chi sfrutta la curva per farsi gli affari propri) ma non nelle dimensioni (costoro sono solo la punta di un iceberg che contempla realtà criminose molto più pericolose). Rispetto a questa evidenza l’operazione dell’altro giorno è, ovviamente, benedetta. Questa cosa è compresa da qualunque tifoso “sano”, ovvero tutti coloro che sono interessati al buon nome della propria squadra e non pretendono centinaia di biglietti, ma – pensa te - solo il loro (tra l’altro pagandolo assai). Ecco, il tifoso “sano” spera che chi sta portando avanti l’indagine milanese riesca a fare il massimo della pulizia, perché è inaccettabile dover passare il tempo a parlare di crimini invece che di tattica, vittorie, sconfitte, pallone in generale".

"Zero punti in Europa? Nessun dramma" — "Ora, la domanda che interessa molti è: le società coinvolte hanno responsabilità di qualche genere? E i tesserati? In un mondo ideale – non quello del calcio italiano – è evidente che bisognerebbe dire no a qualunque genere di “trattativa” e, quindi, fa specie leggere alcuni passaggi dell’inchiesta. Poi è giusto pretendere che qualcosa venga fatto “a monte” (leggi Stato) per estirpare un malessere comune, quello dei club – tutti i club - costretti a scendere a patti con faccendieri vari, per evitare problemi peggiori. Morale? L’operazione dell’altro giorno è benedetta perché – si spera - consentirà realmente di eliminare un malcostume diventato insopportabile, quello del calcio diventato “mezzo” per combinare porcherie".

Sul Milan: "Milan ancora a zero punti in Europa, ma c’è grande differenza tra il ko con il Liverpool e quello di Leverkusen: ieri i rossoneri hanno giocato una partita di sostanza, coraggiosa e avrebbero meritato il pareggio. Zero punti in classifica? La nuova formula della Champions consente di non fare drammi". LEGGI ANCHE: Capello: “Il Milan mi lascia qualche dubbio. Leao si svegli e non gesticoli” >>>