Calciomercato Milan: i rossoneri hanno chiuso l'estate con cinque acquisti in totale. Alcuni si stanno rivelando colpi azzeccati, altri meno. Dopo qualche partita la rosa, sebbene piena di qualità e giocatori importanti è sembrata molto corta specialmente a livello di alternative. E visto che le partite saranno tante, i rossoneri potrebbero pensare a dei colpi già a gennaio. Specialmente in attacco, dietro Alvaro Morata, non sembra ci sia molta profondità per il Milan e per Fonseca. Quali mosse ci potrebbero essere?