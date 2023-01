Milan-Roma 1-0: inizia la ripresa | LIVE NEWS

Subito rossoneri pericolosi: servito Rafael Leao sulla sinistra che mette in mezzo dove Tonali di testa sfiora e basta.

Partita avara di emozioni, il Milan fa possesso, ma non trova sbocchi.

GOOOL DI KALULU!!! - Calcio d'angolo dalla destra e colpo di testa di Kalulu in rete.

Lancio splendido di Bennacer per Rafael Leao che punta e calcia, ma alto.

ROMA ( 3-4-2-1 ): Rui Patrício; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, L. Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. A disposizione : Svilar, Boer, Kumbulla, Spinazzola, Viña, Bove, Camara, Matić, Tahirović, El Shaarawy, Volpato, Belotti, Majchrzak, Shomurodov, Solbakken. Allenatore : Mourinho (in panchina Foti).

