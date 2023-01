Milan-Roma, Brahim Díaz: “Siamo il Milan e vogliamo fare tre punti”

Brahim Díaz, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Sono stati giorni bellissimi perché abbiamo vinto. A Salerno era importante perché abbiamo vinto, ma oggi lo è di più. Siamo il Milan, vogliamo giocare partita dopo partita. Vogliamo essere al livello di questa partita e fare tre punti. Dove gioco meglio? Dipende dal mio movimento, dalla palla. Con Sandro e Isma che sono lì dietro è più semplice per me. Mi piace giocare tra le linee e portare la palla in avanti. Quello che abbiamo provato oggi dobbiamo farlo vedere in campo". Ecco come e dove vedere Milan-Roma in tv o in diretta streaming >>>