De Grandis: “Milan, contro la Roma ci saranno meno spazi rispetto a Salerno”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Stefano De Grandis ha parlato di Milan-Roma, gara in programma a San Siro questa sera alle 20.45. Queste le sue dichiarazioni: "Una bella partita favorita da una Salernitana che ha iniziato bene, ma che ha lasciato spazio dietro la linea difensiva. Leao lì arriva prima, se tu dai campo al Milan fai il gioco del Milan. Contro la Roma che chiude bene non crede che ci saranno questi spazi. La Roma molto spesso difende con la difesa bassa e gioca ripartendo, ci saranno meno spazi per il Milan". Milan, Ballo-Toure out: Maldini guarda in casa Benfica per sostituirlo.