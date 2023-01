Mercato Milan – Ballo-Toure out: Maldini guarda in casa Benfica per sostituirlo

Milan, arriva il nuovo vice Theo?

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del 'Corriere della Sera', il Milan potrebbe acquistare un terzino del Benfica. Si tratta di Alejandro Grimaldo, spagnolo classe 1995 in scadenza di contratto con il club lusitano. L'ex Barcellona potrebbe già trovare un accordo con i rossoneri in questa sessione di mercato e trasferirsi a parametro zero al termine della stagione, anche se in realtà a Stefano Pioli servirebbe adesso un rinforzo in quel ruolo. Pur essendo un titolare del Benfica, Grimaldo non ha ancora trovato un accordo con il club per il rinnovo ed è sempre più probabile che dirà addio. Ecco come e dove vedere Milan-Roma in tv e in diretta streaming.