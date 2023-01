Panucci: “Il Milan secondo me è favorito contro la Roma”

Il doppio ex di Milan e Roma Panucci ha rilasciato un'intervista parlando del big match del 17° turno, indicando i rossoneri come favoriti

Uno dei doppi ex del big match del 17° turno di Serie A tra Milan e Roma è Christian Panucci . L'ex terzino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AGI e si è soffermato sulla favorita dell'incontro, individuandola nei rossoneri. Di seguito le sue parole.

Milan-Roma, le parole di Christian Panucci

"Il Milan ha convinto sicuramente di più e secondo me è la favorita del match. La Roma ha fatto piuttosto fatica a battere il Bologna nell'ultima giornata. Gli attacchi? Dybala e Zaniolo sono giocatori imprevedibili, non danno riferimenti e quindi potrebbero rappresentare un problema per la difesa del Milan. Dybala ha forza, Zaniolo ha talento, sono molto pericolosi. Leao a Salerno ha fatto una grande partita e Giroud lo conosciamo, dentro l'area sa 'annusare' la rete, ha il fiuto del gol. Gli occhi saranno puntati sui due attacchi, vedremo chi farà la differenza".