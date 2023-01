Milan, contro la Roma sarà Giroud-Abraham: una sfida in salsa Blues

L'incontro tra Milan e Roma ci permetterà di assistere al confronto tra Olivier Giroud e Tammy Abraham, due ex attaccanti dei Blues

Fabio Barera

Nella cornice dello stadio San Siro, alle 20:45 di domenica 8 dicembre, andrà in scena il big match della diciassettesima giornata di Serie A tra il Milan e la Roma. Non si tratta solo della sfida tra due grandi protagoniste del campionato italiano, ma metterà a confronto anche due validi attaccanti come Olivier Giroud e Tammy Abraham.

Milan-Roma, sfida tra i numeri 9 Giroud ed Abraham — Come riferito dal quotidiano Tuttosport, in edicola questa mattina, i due ex attaccanti dei Blues hanno vissuto momenti differenti e parabole diverse. Da una parte il numero nove del Milan ha vinto lo scudetto al primo tentativo, dando anche un buon apporto in fase realizzativa. Dall'altra il centravanti inglese ha conquistato la Conference League con la Roma, da assoluto protagonista.

La differenza è stata nel prosieguo delle loro esperienze. Giroud ha continuato con le buone prestazioni anche nel corso di questa stagione, dimostrando una solida continuità. Abraham, invece, quest'anno si è inceppato, perdendo spesso la titolarità. E poi mentre il transalpino è arrivato in finale ai Mondiali in Qatar da protagonista, l'inglese ha pagato un cattivo periodo di forma e non è nemmeno stato convocato da Gareth Southgate. Milan, Ballo-Toure out: Maldini guarda in casa Benfica per sostituirlo.