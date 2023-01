Milan-Roma, la presentazione della partita di San Siro

Lo stadio San Siro è pronto a mettere in scena Milan-Roma, un grande classico dal grande significato e dalla grande importanza

Emiliano Guadagnoli

(fonte: acmilan.com) - Ecco il nostro primo big match del 2023. San Siro è pronto a mettere in scena Milan-Roma, un grande classico dal grande significato. I punti in palio possono dare una spinta importante nelle zone di vertice della Serie A: Milan a quota 36, Roma a 30. Presentiamo questo appuntamento, in campo stasera alle 20.45, grazie alla nostra Match Preview:

QUI MILANELLO

I rossoneri vogliono mantenere il secondo posto, rispondendo alle dirette concorrenti e marcando stretto il Napoli capolista. Come a Salerno. Ci sono stati pochi giorni per tornare dall'Arechi e prepararsi a San Siro, non a caso non si registrano nuovi recuperi e a pagarne maggiormente le spese rimane il reparto offensivo. La formazione potrebbe essere esattamente la stessa schierata lo scorso mercoledì: da Tătărușanu in porta a Calabria-Saelemaekers sulla corsia destra, fino a Díaz - favorito su De Ketelaere - alle spalle di Giroud. Tra le certezze, Tonali dovrà sempre fare attenzione alla diffida.

"La Roma è forte e completa", le parole di Mister Pioli nella conferenza stampa della vigilia, "abbinano organizzazione di gioco a qualità e fisicità; loro segnano tanto da calcio piazzato. Dobbiamo essere determinati, giocare con entusiasmo ed energia".

QUI ROMA

I giallorossi hanno appena superato a domicilio il Bologna (1-0), appaiando la Lazio al quinto posto. In stagione hanno già sbancato San Siro, battendo l'Inter. Nessuna assenza pesante o squalifica a parte quella in panchina di Mourinho, il quale non cambia la solida difesa proprietà di Mancini, Smalling e Ibañez. In mediana guida Cristante, ma è l'attacco - nonostante una media-gol abbastanza bassa - l'ingranaggio migliore e più pericoloso: Dybala è pronto a supportare Abraham, inizialmente a riposo nel recente impegno all'Olimpico, poi la posizione di Pellegrini - se più avanzata o meno nel 3-4-2-1 - dovrebbe determinare la scelta di uno tra Zaniolo e Matić.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Roma verrà trasmessa in Italia da DAZN alle 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e non solo. Da non perdere la copertura su Twitter, Instagram, Facebook, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Ad arbitrare sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Ad assisterlo, Lo Cicero e Di Iorio come guardalinee, Aureliano come quarto uomo e Irrati (coadiuvato da Piccinini) al VAR. Per il fischietto ligure sarà la 181ª direzione in Serie A: 16 i precedenti totali con i rossoneri e 24 con i giallorossi, in entrambi i casi il più recente - unico nel campionato in corso - risale allo scorso ottobre ed è una doppia vittoria esterna per 2-1 (a Verona per i rossoneri, a Milano contro l'Inter per i giallorossi).

La 17ª giornata di Serie A si già è aperta sabato con Fiorentina-Sassuolo (2-1), Juventus-Udinese (1-0) e Monza-Inter (2-2). Domenica, dopo Salernitana-Torino delle 12.30 (1-1), alle 15.00 spazio a Lazio-Empoli e Spezia-Lecce, alle 18.00 a Sampdoria-Napoli e alle 20.45 a Milan-Roma. Lunedì, infine, alle 18.30 Hellas Verona-Cremonese e alle 20.45 Bologna-Atalanta.

Questa l'attuale classifica di Serie A: Napoli 41; Juventus* 37; Milan 36; Inter* 34; Lazio e Roma 30; Atalanta 28; Udinese* 25; Fiorentina* e Torino* 23; Bologna 19; Lecce, Empoli, Salernitana* e Monza* 18; Sassuolo* 16; Spezia 14; Sampdoria 9; Cremonese 7; Hellas Verona 6. (* una gara in più). Milan, Ballo-Toure out: Maldini guarda in casa Benfica per sostituirlo.