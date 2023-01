Sacchi: “Milan, per battere la Roma bisogna essere più squadra di loro”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a come i rossoneri possono battere la Roma

Fabio Barera

Questa sera il Milan affronterà a 'San Siro' la Roma. La gara sarà valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A e verrà disputata a partire dalle 20.45. In merito al match di stasera, 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato Arrigo Sacchi. Tra i temi affrontati, l'ex tecnico rossonero si è soffermato su come il Diavolo può battere la Roma. Di seguito le sue parole alla Rosea.

Milan, le parole di Arrigo Sacchi su come battere la Roma — "I giallorossi puntano sulla forza, sul contropiede e sul singolo. Per metterli in difficoltà bisogna essere più squadra di loro. Mourinho li schiera con tre centrali e due esterni, quindi hanno cinque giocatori difensivi. Ciò significa che il Milan, con un centravanti e due ali, avrà superiorità in mezzo al campo. L'importante è che la squadra sia racchiusa in venti-venticinque metri al massimo, così privilegiano la sinergia, la comunicazione e collaborazione tra i reparti".