Sacchi: “Milan-Roma? In queste gare devi avere il dominio del gioco”

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Arrigo Sacchi ha parlato di Milan-Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Queste sono partite nelle quali devi avere il dominio del gioco. Se hai il dominio, cresce l'autostima e crolla quella dei tuoi rivali. E poi è necessario che il ritmo sia sempre molto alto. Una squadra prevalentemente tattica, la Roma, contro un collettivo, il Milan. Se i rossoneri dimostrano di essere davvero un collettivo organizzato, avranno sempre più uomini nella zona della palla. E avranno il dominio: un vantaggio non da poco".