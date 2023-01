Milan, Pioli: “Per lo scudetto servono tanti punti. Iniziamo dalla Roma”

"Giroud sta molto bene"

Pioli, però, guarda soprattutto in casa propria e sottolinea come molti calciatori possono essere determinanti in questo periodo sicuramente intenso. "Olivier sta molto bene, fisicamente e mentalmente. Le prossime saranno settimane molto impegnative e perciò avrò bisogno di tutti. De Ketelaere sta bene ed è pronto, faccio affidamento su di lui. Vranckx e Thiaw hanno possibilità di giocare in ogni singola partita, sono disponibili. Credo che in questo momento dare continuità alla squadra sia importante". Chiosa finale con Tonali e Leao: "Sandro sta facendo passi in avanti enormi, è un centrocampista in grado di fare tutto, sa inserirsi e impostare. Sta diventando un grandissimo giocatore e continuerà a crescere perché ha tanta volontà e determinazione. Rafa deve giocare come a Salerno, ha fatto una partita di qualità, aiutando la squadra per tutto l'arco della gara. È migliorato notevolmente e deve continuare così", ha detto Pioli. Milan, Ballo-Toure out: Maldini guarda in casa Benfica per sostituirlo.