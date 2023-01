Milan-Roma, le formazioni ufficiali: Brahim Díaz confermato titolare

ROMA (3-4-2-1): Rui Patrício; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, L. Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Spinazzola, Viña, Bove, Camara, Matić, Tahirović, El Shaarawy, Volpato, Belotti, Majchrzak, Shomurodov, Solbakken. Allenatore: Mourinho (in panchina Foti). Ecco come e dove vedere Milan-Roma in tv o in diretta streaming >>>