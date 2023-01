Milan-Roma è anche Friedkin-Cardinale: derby d’America sullo sfondo

L'incontro tra Milan e Roma sarà l'occasione per vivere un derby d'America tra le due proprietà di Friedkin e Cardinale

Fabio Barera

Dopo il successo contro la Salernitana maturato non senza qualche fatica allo stadio Arechi, il Milan è pronto a tornare in campo, questa volta a San Siro. Alle 20:45 di domenica 8 gennaio andrà in scena infatti il big match della diciassettesima giornata di campionato contro la Roma.

Oltre ad essere una sfida parecchio affascinante, Milan-Roma sarà anche il derby tra le due proprietà americane di Cardinale e dei Friedkin. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, in edicola questa mattina, già in passato le due società avevano vissuto questo tipo di scontro, quando alla guida si trovavano Elliott e Pallotta.

Si affronteranno due proprietà anche distanti dal punto di vista geografico. Cardinale è di Philadelphia, Dan Friedkin della California. Ma le differenze non sono finite, perché da una parte il numero uno di RedBird vuole seguire la linea già dettata da Elliott di acquisire soprattutto giovani di prospettiva. Dall'altra il patron giallorosso non disdegna colpi di teatro come l'arrivo di Mourinho e Dybala. Così come il primo è meno presente allo stadio del secondo, più avvezzo a questa modalità di vicinanza alla squadra.

Milan, derby tra proprietà americane con la Roma — Quanto alle similitudini, entrambi hanno a che fare con il mondo del cinema. Cardinale ha portato RedBird ad avviare una partnership con Matt Damon e Ben Affleck per uno studio di produzione, Friedkin è stato produttore di film di Ridley Scott, Martin Scorsese e Clint Eastwood. Un altro punto di contatto, come riferito da Tuttosport, è il pensiero sullo stadi di proprietà: entrambi pensano all'innovazione, seppur la Roma voglia discostarsi dalla Lazio, mentre il Milan è intenzionato a rimanere legato all'Inter.

Ultimo punto, non meno importante, la scelta di svilupparsi in parti diverse del mondo asiatico. Cardinale continua sulla scia dei precedenti proprietari, rinnovando l'accordo con Emirates, facendo il ritiro a Dubai e lanciando un veicolo finanziario con la società Imi di Abu Dhabi. Friedkin invece, spesso presente in Qatar durante i Mondiali, ha stretto spesso legami con Al-Khelaifi e spinge per il ritorno di fiamma di BeIn Sports per i diritti tv in Serie A. Ecco come e dove vedere Milan-Roma in tv e in diretta streaming.