Milan, cinque gol storici segnati contro la Roma a San Siro (VIDEO)

Questa sera, alle 20.45, il Milan ospiterà allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' la Roma. La partita sarà valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A e i rossoneri vorranno ottenere un altro successo dopo la convincente vittoria in trasferta contro la Salernitana di tre giorni fa. Dall'altro lato dovranno fare i conti contro una Roma che è reduce da una vittoria contro il Bologna, seppur risicata, ma fondamentale per tenere vive le speranze di qualificazione in Champions League.