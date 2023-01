Milan, Capello: “Ho ereditato una squadra che si diceva fosse finita”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sul suo periodo in quella panchina

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Fabio Capello ha parlato di Milan-Roma. Queste le sue dichiarazioni su come ha costruito il suo Milan e la sua Roma: "Ho ereditato un Milan che si diceva fosse finito, che i giocatori non avessero voglia di allenarsi, che bisognava cambiarne tre o quattro. Invece erano ancora campioni. Bastò usare alcuni nuovi accorgimenti tattici, stimolarne l'orgoglio e abbiamo vinto tutto. A Roma, invece, con Franco Baldini abbiamo scelto volti nuovi, sbagliandone pochi e nel giro di due anni abbiamo costruito una squadra da scudetto. Tutto questo, ovviamente, grazie anche a presidenti come Berlusconi e Sensi. Ma tutto questo è passato. Ora penso a godermi quella che sarà una bella sfida".