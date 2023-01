Milan-Roma, Pioli conferma gli 11 di Salerno. Mou, tentazione Spinazzola

Questa sera, alle 20.45, andrà in scena Milan-Roma , gara valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A . I rossoneri vorranno ottenere un successo e dare continuità di risultati dopo le vittorie contro Fiorentina e Salernitana, mentre dall'altro lato i giallorossi cercano il quarto risultato utile consecutivo. 'La Gazzetta dello sport' oggi in edicola riporta le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli e José Mourinho.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Padroni di casa che si schiereranno con il solito 4-2-3-1. Ancora out Maignan, tra i pali fiducia in Tatarusanu. Difesa che probabilmente verrà composta da Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez. A centrocampo dovrebbero agire Bennacer e Tonali, mentre sulla trequarti, da destra verso sinistra, spazio per Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. In attacco ci sarà ancora Giroud.