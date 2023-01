Milan, Sacchi: “L’importante è non far giocare liberamente la Roma”

Questa sera il Milan affronterà a 'San Siro' la Roma . La gara sarà valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A e verrà disputata a partire dalle 20.45. In merito al match di stasera, 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato Arrigo Sacchi . L'ex tecnico del Milan ha parlato anche di quale può essere l'arma per superare la Roma , anche quando i giallorossi avranno il pallone. Di seguito le sue parole alla Rosea.

Milan, le parole di Arrigo Sacchi

"Pressing, pressing, pressing. Sempre i tempi e le distanze giusti. Non esiste altra medicina. L’importante è non far giocare la Roma liberamente. Fondamentale, però, quando si attacca, prestare sempre attenzione ai posizionamenti: se si perde il pallone, non si può concedere loro il contropiede, perché sono rapidi e hanno elementi pericolosi come Dybala che può sempre inventare qualcosa. Il trucco è imporre il proprio gioco anche quando il pallone ce l’ha la Roma. Milan, Ballo-Toure out: Maldini guarda in casa Benfica per sostituirlo.