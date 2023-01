Milan, la particolare statistica della Roma in trasferta: ecco il dato

A chiudere il programma delle gare di Serie A previste per la giornata di domenica 8 gennaio ci sarà il big match Milan - Roma , valido per il 17° turno di campionato. Sarà Stefano Pioli contro Josè Mourinho , ma anche Gerry Cardinale contro Dan Friedkin e Olivier Giroud contro Tammy Abraham .

Al di là degli scontri a cui gli appassionati di calcio e i tifosi delle due squadre potranno assistere, Milan - Roma è interessante perché ci sono alcune statistiche particolari a riguardo. La prima, ad esempio, come riferito da calciomercato.com, è che il Diavolo è la squadra contro cui i giallorossi hanno segnato il maggior numero di reti in trasferta, al pari della Lazio .

Altro dato interessante è che la Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A, dal momento in cui questo è avvenuto 78 volte in 174 precedenti. Milan, Ballo-Toure out: Maldini guarda in casa Benfica per sostituirlo.