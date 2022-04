Serie A – Milan-Genoa, la diretta della partita di San Siro | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022. La diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli

Due pareggi senza reti consecutivi, un primo posto da difendere al netto degli asterischi. Per il Milan non ci sono più occasioni da sprecare. Arriva una squadra affamata di punti e in lotta per non retrocedere, ma in questo momento i rossoneri non possono permettersi di guardare in faccia nessuno. Bisogna vincere, in un modo o nell'altro, per continuare a coltivare il sogno Scudetto che va avanti ormai dall'inizio della stagione e che è giusto si trasformi in realtà.