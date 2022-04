Milan-Genoa, il ‘match preview’ di acmilan.com | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il 'match preview' della sfida di questa sera, a 'San Siro', contro il Genoa

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - 540 minuti al termine di questa stagione. I punti pesano, la tensione sale e la motivazione è alle stelle. Milan e Genoa sono pronte ad affrontarsi, nella sera del Venerdì Santo, davanti a un San Siro pieno di tifosi rossoneri. Una sfida fondamentale per entrambe le squadre, un appuntamento in cui i rossoneri vogliono riprendere a correre dopo due pareggi consecutivi, per confermarsi in testa alla classifica. Si parte alle 21.00: avviciniamoci al calcio d'inizio con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

Buone notizie in casa rossonera dopo il pareggio nello scorso turno contro il Torino. Rispetto alla gara di domenica scorsa, infatti, il Milan potrà fare nuovamente affidamento su Ismaël Bennacer e Ante Rebić, assenti dell'ultima ora all'Olimpico Grande Torino. Con solamente Díaz e Romagnoli (quest'ultimo indisponibile come Ibrahimović, Castillejo, Florenzi e il lungodegente Kjær) in diffida, quindi, aumentano le possibilità di scelta per Mister Pioli. Conferme in vista per la retroguardia vista nelle ultime uscite (Calabria-Kalulu-Tomori-Hernández) e per Saelemaekers a destra, probabile ballottaggio sulla trequarti tra Kessie e Díaz.

"Abbiamo lavorato con convinzione e motivazione, sappiamo di dover dare di più", ha detto alla vigilia Mister Pioli. "Il Genoa è una squadra che difende bene, che gioca con un calcio semplice ed efficace. Credo che il risultato dipenderà dalla velocità e dal ritmo con cui riusciremo a fare certe giocate. Abbiamo le qualità per vincere domani, non è tempo di fare bilanci: i conti li faremo alla fine".

QUI GENOA

Le sconfitte contro Hellas Verona e Lazio nelle ultime due giornate hanno spezzato la lunga imbattibilità rossoblù, arrivata a otto partite senza sconfitte dall'arrivo in panchina del tedesco Alexander Blessin. Per il Genoa la salvezza resta comunque possibile - tre i punti di distanza dal Cagliari quart'ultimo - anche se resa senza dubbio complicata dal calendario e da alcune assenze nell'organico. Non saranno della partita, infatti, Buksa, Rovella e Vanheusden, mentre vanno verso il recupero Cambiaso e Sturaro. Il Mister tedesco dovrebbe optare per il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite: contro la Lazio in campo sono andati Sirigu tra i pali, Hefti-Maksimović-Østigård-Vásquez in difesa, Galdames-Badelj in mezzo, il trio Melegoni-Amiri-Portanova (unico diffidato di squadra) ad agire dietro l'unica punta Piccoli, che dovrebbe lasciar però spazio all'ex rossonero Destro.

"Con l'Hellas Verona e la Lazio abbiamo fatto molti regali, ora dobbiamo cercare di evitarli e piuttosto di farcene uno noi", le parole alla vigilia di Mister Blessin. "Giocare contro una grande squadra come il Milan è sempre un piacere: loro sono favoriti ma noi andremo a San Siro per fare la nostra partita. Anche negli 0-0 con Bologna e Torino i rossoneri non hanno mai perso la loro struttura e il loro equilibrio, sarà molto importante avere una squadra compatta in grado di giocare insieme".

PRE-PARTITA

Milan e Genoa si ritrovano per la terza volta in questa stagione, dopo i successi rossoneri a Marassi in campionato e a San Siro in Coppa Italia. Prima volta, invece, contro il Grifone guidato da Blessin, dato che era stato Andriy Shevchenko a guidare i rossoblù nei precedenti invernali. Match dal significato elevato per entrambe le squadre: se gli ospiti vanno a caccia di punti pesanti per continuare a tenere vivo l'obiettivo salvezza, i padroni di casa cercano il ritorno al gol - dopo due 0-0 consecutivi - e alla vittoria per consolidare il primato in classifica. Gli ultimi precedenti tra le due squadre preannunciano una partita non priva di eventi: oltre a un Milan a segno in 21 delle ultime 22 sfide casalinghe contro il Genoa in Serie A, è da 10 incroci nel girone di ritorno tra le due squadre che questa sfida non termina in parità (otto vittorie rossonere).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

In Italia Milan-Genoa verrà trasmessa in esclusiva da DAZN a partire dalle ore 21.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 19.45, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.55 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e Garrincha. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Sarà Daniele Chiffi, della sezione di Padova, il direttore di gara della sfida di questa sera. 71° gettone in Serie A, ben quattro i suoi precedenti con il Milan in questa stagione: le vittorie casalinghe contro Lazio, Roma, Sampdoria ed Empoli. Tre gli incroci dell'arbitro padovano con il Genoa nel 2021/22, l'ultimo nello 0-0 contro l'Inter dello scorso 25 febbraio. Chiffi sarà assistito dai guardalinee Bottegoni e Vecchi e dal 4° uomo Rapuano, mentre al VAR ci sarà Orsato (coadiuvato da Passeri).

La 33ª giornata si disputerà tra oggi, domani e il lunedì di Pasquetta. Ad aprire il turno sarà, oggi alle 19.00, Spezia-Inter. Il sabato pasquale sarà inaugurato da Cagliari-Sassuolo (12.30). Alle 14.30 Udinese-Empoli e Sampdoria-Salernitana; alle 16.30 Fiorentina-Venezia; alle 18.30 Juventus-Bologna; alle 20.45 Lazio-Torino. Due gli appuntamenti lunedì: Napoli-Roma (19.00) e Atalanta-Hellas Verona (21.00).

Questa la classifica attuale: Milan 68; Inter* 66, Napoli 66; Juventus 62; Roma 57; Lazio 55; Fiorentina* 53; Atalanta* 51; Sassuolo 46; Hellas Verona 45; Torino* 39; Udinese** 36; Bologna*, Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia*, Genoa 22; Salernitana** 16. (* una partita in meno; ** due partite in meno). Esclusiva PM, Eranio: "Renato Sanches non è Kessie. Milan-Genoa apertissima".

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI