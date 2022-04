Milan-Genoa, Kalulu: “Fiducia nel nostro gioco, ma dobbiamo migliorare”

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni. "Questa partita l'abbiamo preparata come le altre. Con fiducia nel nostro gioco e sapendo che dobbiamo migliorare le cose per prenderci la vittoria. Stiamo bene di testa. Sono in un buon momento, parlano bene di me e mi fa piacere. Ma sappiamo che nel calcio può cambiare tutto all'improvviso. Nel calcio nulla è facile e bisogna essere sempre concentrati fino alla fine. Dentro la città si sente l'affetto dei tifosi. Quando lo stadio è pieno è meglio per noi, ma anche per voi vedere una partita così penso che sia un piacere".