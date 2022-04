Calaiò: “Scudetto? Nessuno vuole vincere, Milan non favorito” | Esclusiva

L'ex calciatore Emanuele Calaiò ha parlato della lotta scudetto in Serie A tra Milan, Inter e Napoli. Chi è la favorita? Queste le dichiarazioni

"Per me l'Inter è una squadra più matura, ha una mentalità vincente. Ha vinto una partita a Torino, contro la Juventus, non meritando ma dà morale. Ho visto la partita contro il Verona, l'Inter sta tornando ad ingranare. E' la squadra più completa, ha valide alternative. In attacco ci sono Correa, Caicedo, Lautaro, Dzeko, Sanchez, dunque Inzaghi può far ruotare come vuole. E' una squadra solida e compatta a livello fisico. La vedo più matura rispetto a Napoli e Milan".