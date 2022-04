Milan-Genoa, 70 mila spettatori a San Siro: è record stagionale | PM News

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Milan-Genoa, partita valida per la 33^ giornata di Serie A. Che risposta dei tifosi!

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Milan-Genoa, partita valida per la 33^ giornata di Serie A. Il doppio pareggio per 0-0 contro Bologna e Torino non spegne la passione dei tifosi, anzi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per questa sera, sono stati staccati 70 mila biglietti. Ciò vuol dire che si vedrà un San Siro vicino al tutto esaurito. La spinta del popolo rossonero sarà fondamentale per cercare di inseguire un sogno che è diventato un vero e proprio obiettivo.