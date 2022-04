Milan-Genoa, le probabili formazioni: avanza Kessie, difesa confermata

Ecco le probabili formazioni di Milan-Genoa, partita valida per la 33^ giornata di Serie A. Franck Kessie trequartista, difesa confermata

Sarà una giornata molto importante in ottica scudetto. La 33^ giornata di Serie A, infatti, inizia con il botto già a partire da stasera. Prima sarà la volta dell'Inter contro lo Spezia, poi toccherà al Milan contro il Genoa. I rossoneri devono riscattare il doppio 0-0 contro Bologna e Torino e devono curare un mal di gol che dura ormai da diverse partite. Per correggere gli errori, come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', Stefano Pioli effettuerà un cambio importante sulla trequarti e potrà contare sul ritorno di Ismael Bennacer, forse l'uomo più in forma del momento. Ci sarà Franck Kessie a fare da raccordo da centrocampo e attacco, con Alexis Saelemaekers che dovrebbe riconfermarsi sulla destra. Difesa che non prende gol non si cambia: tutto confermato.