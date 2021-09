Milan-Venezia, Serie A: manca poco al calcio d’inizio | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Venezia, partita della 5^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma stasera, ore 20:45, a 'San Siro'. L'avvicinamento

Primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A, con Milan-Venezia, quinta giornata. I rossoneri tornano a San Siro dopo due match in trasferta tra le due competizioni. L'ultima vittoria è proprio quella dell'ultima gara giocata in casa. Tuttavia, i risultati possono essere considerati positivi. La squadra è in ulteriore crescita, ma un po' frenata, ancora una volta, dalle assenze. Se il Milan è sicuro di sé, arriva un Venezia ferito, che ha iniziato con fatica.