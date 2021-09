Milan-Venezia, ecco 9 curiosità sulla partita di San Siro / Serie A News

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha condiviso 9 curiosità inerenti alla partita con il Venezia, valida per la 5^ giornata di Serie A

Ora viene il difficile", ha dichiarato Mister Pioli a margine di Juventus-Milan. Milan-Venezia domani alle 20.45 a San Siro, Spezia-Milan sabato alle 15.00 al Picco: due partite delicate, da affrontare con la giusta mentalità, da non sbagliare. Si parte contro i lagunari, neopromossi e tornati in Serie A dopo 19 anni dall'ultima apparizione, reduci da una sconfitta proprio contro lo Spezia. Una formazione, quella di Paolo Zanetti, che avrà voglia di fare bellissima figura a casa nostra, da non sottovalutare. Prepariamoci a questa sfida con alcune curiosità e statistiche sulla partita.