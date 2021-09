Vannucchi: “Milan da Scudetto. Ibrahimovic è Dio” | ESCLUSIVA PM

Abbiamo ascoltato in esclusiva sul Milan l'ex giocatore Vannucchi. Ecco le sue parole sui rossoneri ai nostri microfoni.

È stato un ottimo centrocampista Ighli Vannucchi e l'ultima volta che si è giocato un Milan-Venezia era in campo con i lagunari. Oggi, in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it , ha parlato del momento dei rossoneri a anche della partita. Le sue dichiarazioni.

Domani andrà in scena Milan-Venezia. Sarà una partita a senso unico? O il Venezia può dare del filo da torcere ai rossoneri?

Chi è il giocatore da tenere d'occhio per la squadra di Paolo Zanetti?

"Ibra se gioca. Ma io confido molto in Paolo Zanetti, mio ex caro compagno di squadra."

Thomas Henry potrà mettere in difficoltà la retroguardia rossonera? Rivede qualcosa di Pippo Maniero nel francese?

"Non saprei non seguo molto il calcio. Ma Pippo Maniero era un gran giocatore che è difficile da imitare."

"Il Milan ha le carte in regola per vincerlo ma ci sono molte squadre competitive in Serie A. Però i rossoneri hanno Ibra il Dio. Mi sarebbe piaciuto giocarci insieme."