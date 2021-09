Insulti a Maignan, il Milan: “Siamo al tuo fianco per fare la differenza”

Il Milan si schiera al fianco di Mike Maignan per la lotta al razzismo: "“Mike, siamo al tuo fianco per fare la differenza". Ecco il post

Il Milan, ancora una volta, si dimostra molto sensibile su temi riguardanti il razzismo. Quello che è successo a MikeMaignan prima di Juventus-Milan, non può passare sotto traccia. Il club rossonero ha condiviso il messaggio sui social del portiere, aggiungendo questo messaggio: "Mike, siamo al tuo fianco per fare la differenza". Intanto ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia: grandi novità per Pioli