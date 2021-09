Milan-Venezia, le probabili formazioni: novità importante in difesa

Ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia, gara che si giocherà stasera a San Siro alle ore 20:45. Le scelte di Pioli e Zanetti

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport scrive delle probabili formazioni di Milan-Venezia. La gara si giocherà allo stadio San Siro a partire dalle ore 20:45. I rossoneri vengono dal pareggio in casa della Juventus, mentre i veneti vengono della sconfitta in casa contro lo Spezia di Thiago Motta. La rosea, come di consueto, ha pubblicato le formazioni di Milan-Venezia. Scopriamole insieme.

Partiamo dal Milan. Pioli dovrebbe proporre qualche novità rispetto all'ultima partita contro la Juventus. In porta Maignan, con Kalulu come terzino destro, Romagnoli centrale e Theo Hernandez sulla sinistra. La vera novità è rappresentata da Matteo Gabbia, che potrebbe prendere il posto di Fikayo Tomori. A centrocampo panchina per Franck Kessie, con Sandro Tonali e Ismael Bennacer che giocheranno dal primo minuto. Sulla trequarti spazio ad Alessandro Florenzi, Brahim Diaz e Rafael Leao alle spalle dell'unica punta Ante Rebic. Poca scelta per Pioli soprattutto in avanti, vista l'indisponibilità di Ibrahimovic e Giroud. Out anche Calabria, Kjaer, Plizzari, Krunic, Bakayoko e Messias.

Il Venezia di Zanetti risponde con il 4-3-3. In porta Maenpaa. In difesa Mazzocchi, l'ex Caldara, Ceccaroni e Molinaro. A centrocampo Peretz, Vacca e Busio. In avanti Aramu, Henry e Johnsen. Indisponibili Ala-Mylimaki, Sigurdsson, Lezzini, Haps e Fiordilino. Ballottaggio tra Molinaro e Schnegg e Aramu e Okereke. L'arbitro è il signor Pezzuto. Assistenti Longo e Bercigli, mentre il quarto uomo sarà Gariglio. Al VAR Banti e Alassio. Milan-Venezia, ecco dove vedere la partita in tv e in streaming