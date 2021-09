Milan, ottimo inizio per Brahim Diaz: è il leader tecnico della squadra

Tuttosport, in edicola questa mattina, esalta Brahim Diaz, diventato il vero leader tencico del Milan. Lo spagnolo sta facendo bene

Tuttosport, in edicola questa mattina, esalta Brahim Diaz , calciatore del Milan. Lo spagnolo ha iniziato nella maniera migliore la stagione, ereditando la maglia numero 10 lasciata da Hakan Calhanoglu. A differenza dell'anno scorso l'ex Real Madrid è diventato titolare e ha ripagato la fiducia di Pioli con il gol contro la Sampdoria, gli assist contro il Cagliari e il gol a Liverpool ad Anfield.

Al di là comunque dei gol, Brahim Diaz è diventato un leader tecnico per il Milan. Lo spagnolo si prende le responsabilità e molte azioni passano dai suoi piedi. I fatti stanno dando ragione a Maldini e Massara, che hanno deciso di puntare fortemente su di lui. Brahim, complice anche i problemi di Messias, le ste giocando tutte, ma in ogni caso sta dimostrando di meritarsi la maglia numero 10. Intanto ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia: grandi novità per Pioli