Milan-Venezia, Pioli chiede una prova di maturità contro le piccole

Questa sera a San Siro c'è Milan-Venezia a San Siro. Stefano Pioli vuole una prova di maturità contro le squadre piccole

Questa sera a San Siro, c'è Milan-Venezia , gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. E' una partita importante perchè può permettere alla squadra rossonera di ritornare alla vittoria dopo il pareggio contro la Juventus. Pioli, però, non si fida, e chiede una prova di maturità. Rispetto allo scorso campionato, infatti, bisogna migliorare con le piccole.

L'anno scorso, ad esempio, ci sono stati i pareggi in casa contro Verona, Parma, Udinese, Samporia e Cagliari. Oppure basterebbe ricordare la brutta sconfitta a La Spezia. Il Milan, dunque, deve vincere, anche se dovrà fare a meno di giocatori molto importanti come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Ogni gara è difficile, ma i match contro Venezia e Spezia devono portare a due vittorie. Dopo, infatti, ci saranno AtleticoMadrid e Atalanta, e dunque è importante arrivare a quelle partite nel modo giusto. Intanto ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia: grandi novità per Pioli