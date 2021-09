Milan, quando torna Ibrahimovic? C’è la data | News

I tifosi del Milan si chiedono quando tornerà Zlatan Ibrahimovic in campo, che soffre di una tendinopatia. C'è una data

I tifosi del Milan si chiedono quando tornerà in campo Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante, dopo il gol, contro la Lazio, si è fermato per una tendinopatia e non sarà a disposizione per la partita contro il Venezia. L'attaccante sta meglio, avendo iniziato il lavoro individuale sul campo, ma lo staff medico rossonero non vuole correre alcun tipo di rischio.