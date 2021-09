Milan-Venezia, la prossima sarà la 50^ presenza in Serie A di Saelemaekers

Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Venezia, partita valida per la 5^ giornata di Serie A. Alexis Saelemaekers verso la 50^ in Serie A

Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Venezia, partita valida per la 5^ giornata di Serie A. Una sfida che servirà ai rossoneri per tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro il Liverpool e il pareggio contro al Juventus. Questa potrebbe essere anche l'occasione per Alexis Saelemaekers di raggiungere l'importante traguardo delle 50 presenze in Serie A. Dalle ultime indiscrezioni sembra che il belga possa partire dalla panchina, ma il suo ingresso in campo nel secondo tempo è tutt'altro che impossibile. Intanto abbiamo intervistato in esclusiva Igli Vannucchi: queste le dichiarazioni sul Milan