Milan-Venezia, nuovo scontro in Serie A dopo quasi vent’anni / News

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Venezia, partita valida per la 5^ giornata di Serie A. Ecco l'ultimo precedente

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Venezia, partita valida per la 5^ giornata di Serie A. Le due squadre si sono un po' perse di vista dal momento che l'ultimo scontro in campionato risale a quasi vent'anni fa. Il Diavolo, infatti, torna ad affrontare il Venezia in Serie A dopo 7150 giorni dall'ultima sfida tra le due formazioni: il 24 febbraio del 2002 i rossoneri vinsero per 4-1 al Penzo. Intanto abbiamo intervistato in esclusiva Igli Vannucchi: queste le dichiarazioni sul Milan