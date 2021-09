Tonali si è preso il Milan: per Pioli è diventato insostituibile

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, esalta Sandro Tonali, centrocampista del Milan. Ormai è un punto fermo

Sandro Tonali ormai è un punto fermo del Milan. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Il centrocampista, dopo una prima stagione difficile, ha conquistato tutti. In primis Stefano Pioli, che non può farne più a meno: lo ha sempre schierato titolare nelle partite di campionato fin qui disputate. La stessa cosa sarebbe accaduta a Liverpool, se non ci fosse stata la febbre a debilitare l'ex Brescia.

Tonali ha preso il centrocampista del Milan, anche perchè Kessie e Bennacer non sono al top della condizione. La sua crescita è esponenziale e forse in pochi se lo sarebbero aspettato così rapidamente. Lo dimostrano anche i numeri: la media dei palloni giocatori è praticamente raddoppiata rispetto alla scorsa stagione (da 37,8 a 66,3), mentre le occasioni create sono passate da 0,6 a 1,3. Interessante anche la media dribbling riusciti (da o,2 a 1,3), così come i tiri in porta (da 0,4 a 1,8). Insomma, ormai sembrano esserci pochi dubbi: Tonali si è preso il Milan. Intanto ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia: grandi novità per Pioli