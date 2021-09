Milan-Venezia, Giroud non ci sarà: ecco le sue condizioni

Olivier Giroud, attaccante del Milan, non ci sarà contro il Venezia. Ecco le condizioni fisiche dell'attaccante francese

Olivier Giroud, attaccante del Milan, non ci sarà nella partita contro il Venezia. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante dovrà pazientare ancora qualche giorno. La buona notizia è che il mal di schiena è passato, ma ovviamente la condizione non è ottimale. Pioli deciderà definitivamente questa mattina se portarlo in panchina, ma l'ipotesi più probabile è che l'ex Chelsea non venga proprio convocato.

Nella giornata di ieri, mentre la squadra preparava la gara di stasera, Giroud lavorava a parte per completare il recupero. Come detto il mal di schiena è passato, ma il francese in sostanza non si allena con continuità da un mese. Prima il coronavirus, poi la lombalgia. Pochi allenamenti nelle gambe e quindi perdita della condizione. Peccato perchè Giroud era stato uno dei più positivi in questo inizio di stagione, ma c è tutto il tempo per recuperare. Il centravanti dovrebbe rientrare nella gara contro lo Spezia, in programma sabato prossimo. Intanto ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia: grandi novità per Pioli