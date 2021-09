Milan-Venezia, solita grande risposta: circa 27 mila spettatori a San Siro

Il Milan, sul proprio sito, ha comunicato la presenza di circa 27 mila tifosi a San Siro. Solita grande risposta del pubblico rossonero

Renato Panno

(Fonte: acmilan.com)

Per la gara infrasettimanale di questa sera tra Milan e Venezia, attesi circa 27 mila spettatori allo stadio, con i tifosi che potranno ancora acquistare i biglietti online su singletickets.acmilan.come presso la biglietteria di Casa Milan, aperta fino alle 18.00.

Dopo le avvincenti partite contro il Cagliari e la Lazio, il pubblico è dunque pronto per vivere le emozioni rossonere a San Siro e sostenere la squadra di Mister Pioli.

IL MILAN PER TUTTI" #RespACT

San Siro pronto ad accogliere i tifosi, tutti. Come annunciato ieri durante la presentazione del programma di inclusione del Club "Il Milan per tutti", alla presenza del Presidente Scaroni, si rafforzano infatti le iniziative di accessibilità gratuita allo stadio per i tifosi disabili e di fruizione del servizio di audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti.

L'incontro tenutosi a Casa Milan è stata l'occasione per firmare il rinnovo di importanti collaborazioni insieme all'Ente Nazionale Sordi, alla Fondazione Istituto Dei Ciechi Di Milano Onlus e all'Unione Italiana dei Ciechi E degli Ipovedenti Onlus. Un impegno che si traduce in investimenti e progetti concreti, su cui il Club è pioniere in Italia. Per un Milan accessibile a tutti, ovunque: allo Stadio e sulle piattaforme digitali. Le iniziative sono parte del Manifesto RespAct, per l'inclusione, la diversità e l'eguaglianza.

Il Club invita come sempre tutti i sostenitori a godersi lo spettacolo, seguendo tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza. Indicazioni, info e suggerimenti anche sul sito acmilan.com. Intanto abbiamo intervistato in esclusiva Igli Vannucchi: queste le dichiarazioni sul Milan