Milan-Venezia: Leao può raggiungere Sheva, Inzaghi e non solo / News

Rafael Leao potrebbe raggiungere diversi mostri sacri del Milan nel match contro il Venezia. Ecco come meriterebbe di stare con i grandi

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Venezia, match valido per la 5^ giornata di Serie A. Una partita che potrebbe permettere a Rafael Leao di accostarsi a grandi nomi della storia recente rossonera. Il portoghese, infatti, ha trovato il gol nelle prime due partite interne del Diavolo in questo campionato. Solo cinque rossoneri nell'era dei tre punti a vittoria sono andati a segno in tutte le prime tre gare casalinghe stagionali della squadra lombarda nella competizione: Weah e Baggio nel 1996, Bierhoff nel 1999, Shevchenko nel 2000 e Inzaghi nel 2002. Intanto abbiamo intervistato in esclusiva Igli Vannucchi: queste le dichiarazioni sul Milan