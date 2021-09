Milan-Venezia, la probabile formazione: occasione per Gabbia

Matteo Gabbia, difensore centrale rossonero, dovrebbe essere in Milan-Venezia, gara in programma questa sera a San Siro

Novità importante nella formazione rossonera per Milan-Venezia. Matteo Gabbia, infatti, dovrebbe partire titolare contro la squadra di Zanetti. Stefano Pioli vuole concedere una chance al difensore, che nella scorsa stagione, prima dell'infortunio, stava avendo un buon rendimento. Turno di riposo per Fikayo Tomori in vista della partita di sabato prossimo contro lo Spezia. Intanto ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia: grandi novità per Pioli