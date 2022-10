Milan-Chelsea, Champions League: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Marco van Ginkel, ex calciatore di Milan e Chelsea, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue dichiarazioni

Dj Ringo, noto tifoso rossonero, ha parlato di Milan-Chelsea di questa sera in Champions League a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco, dunque, in questo video, le sue dichiarazioni sulla partita contro i 'Blues' e sul Diavolo di mister Stefano Pioli

Brahim Díaz ancora titolare in Milan-Chelsea, complice anche l'infortunio di Charles De Ketelaere. Sogna un'altra grande prova come sabato

In occasione di Milan-Chelsea di stasera in Champions League sarà Rade Krunić a giocare al posto di Tommaso Pobega. Avrà un doppio ruolo

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Chelsea, partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Previsto un cambio rispetto all'undici iniziale anti-Juventus. Il video con il possibile schieramento

Risentimento muscolare per Charles De Ketelaere: sarà assente in Milan-Chelsea di questa sera e forse anche domenica in campionato