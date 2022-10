Milan-Chelsea, notte di Champions League con un duplice obiettivo

1 di 1

MILAN-CHELSEA

Il Milan riceverà stasera a 'San Siro' il Chelsea per la 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 | AC Milan News (Getty Images)

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha presentato Milan-Chelsea, partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Nel gruppo del Milan di Stefano Pioli le squadre sono una attaccata all'altra, un caos assoluto che nessuno aveva previsto il giorno del sorteggio.

Quando mancano tre giornate al termine del girone, come spesso accade in Champions, lo scenario è apertissimo. Il Milan si è complicato la vita mercoledì scorso, crollando (3-0) a 'Stamford Bridge' e facendosi agganciare dal Chelsea. Era in testa ed ora deve inseguire. Stasera, in casa contro i 'Blues' di Graham Potter, bisognerà necessariamente andare a punti.

Questo per poter poi piazzare l'accelerata decisiva, ai fini della qualificazione agli ottavi di finale, in occasione della trasferta in casa della Dinamo Zagabria il 25 ottobre e della partita interna contro il RB Salisburgo del 2 novembre. Secondo il 'CorSera', con 11 punti complessivi, ovvero due vittorie ed un pareggio nelle gare che restano, la missione è possibile.

A patto, però, che in Milan-Chelsea si riveda lo stesso Diavolo che ha liquidato la Juventus in campionato e non quello arrendevole di Londra della scorsa settimana. Le forze sono differenti: il Chelsea, in estate, ha investito 300 milioni di euro sul mercato; le squadre inglesi, poi, giocano ad un ritmo e in un modo diverso. Alla lunga questo scarto fa la differenza.

Ma in partita secca, come quella di oggi, tutto può succedere. Mister Pioli lo sa ed è convinto che la sua squadra si sia posta un duplice obiettivo: il primo, naturalmente, è quello di cercare la vittoria. Il secondo è quello di dimostrare che la partita di 'Stamford Bridge' sia da catalogare come un incidente di percorso e non come la normalità del Milan d'Europa.

Recuperato, rispetto alla gara d'andata, Theo Hernández, in Milan-Chelsea dovrebbe vedersi Rade Krunić e non Tommaso Pobega nella doppia veste di mezzala e trequartista tattico. Di nuovo in campo Brahim Díaz, che sogna un'altra notte da sogno dopo quella vissuta contro la Juventus. In panchina si rivedrà Junior Messias, anche se le assenze restano tante: proprio ieri, infatti, si è fermato Charles De Ketelaere. Ecco come e dove vedere Milan-Chelsea in tv o diretta streaming >>>