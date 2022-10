Champions League, dove vedere Milan-Chelsea in tv o diretta streaming

Dove vedere in tv o in streaming le partite di AC Milan per la stagione 2020-2021: Sky o DAZN?

Milan-Chelsea in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 21:00 , si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano-San Siro, la partita Milan-Chelsea, valevole per la 4^ giornata del Gruppo E della Champions League 2022-2023 . Entrambe le squadre, sia il Milan di Stefano Pioli sia il Chelsea di Graham Potter , arrivano all'appuntamento con 4 punti nel girone: una settimana fa, a Londra, finì 3-0 per i 'Blues'. Reti di Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang e Reece James.

Dalla scorsa stagione e fino alla stagione 2023-2024 compresa, i diritti tv della Champions League sono suddivisi tra 'Sky', 'Mediaset' e 'Amazon'. Nello specifico, Sky farà vedere 121 partite su 137, finale compresa. Mediaset farà vedere tutte le 121 partite su 137 citate prima. Suddividendole, però, tra quelle che andranno in chiaro per tutti su Canale 5 (ovvero la miglior partita di una squadra italiana del martedì ) e le altre, che saranno trasmesse in streaming mediante app 'Infinity', attraverso il servizio a pagamento 'Infinity +'. Infine, c'è Amazon . Il quale, grazie a 'Prime Video', usufruibile da tutti gli abbonati al classico servizio 'Prime' senza ulteriori costi aggiuntivi, proporrà le restanti 16 gare. Nella fattispecie la miglior partita di una squadra italiana del mercoledì .

Milan-Chelsea, quarto impegno dei rossoneri nella Champions League 2022-2023, sarà visibile, in diretta su Sky Sport Uno HD (canali 201 e 239 - versione normale - del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). In 4K HDR, quindi, sul canale 213. Poi, la sfida tra i rossoneri ed gli inglesi sarà anche in streaming su Sky Go, sulla piattaforma 'NOW' e su app Infinity+. Si tratta di tre servizi a pagamento (il primo incluso in un abbonamento 'Sky'). Milan-Chelsea, infine, sarà anche visibile in chiaro per tutti su 'Canale 5'.