MERCATO MILAN E TOP NEWS – Parlano Pioli e Tomori, retroscena Maignan

Giornata di vigilia per il Milan che, nella giornata di domani, affronterà il Chelsea in Champions League. Per l'occasione hanno parlato Stefano Pioli e Fikayo Tomori. Anche Brahim Diaz ha parlato e lo ha fatto a 'Cadena Ser'. I rossoneri perdono Charles De Ketelaere, mente Mike Maignan si rende protagonista fuori dal campo... come mental coach! Nelle prossime schede le Top News di oggi.