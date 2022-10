Milan-Chelsea, le curiosità della partita | Champions League News

1 di 1

MILAN-CHELSEA, LE CURIOSITÀ

Ismaël Bennacer (centrocampista AC Milan) qui durante Chelsea-Milan 3-0 (Champions League 2022-2023) | News (Getty Images)

(fonte: acmilan.com)

"Il Milan torna a San Siro dopo la convincente prova di sabato contro la Juventus, una vittoria che ha ridato entusiasmo al gruppo rossonero dopo la sconfitta esterna di Londra. Il calendario offre ai rossoneri la chance di riscattare proprio il ko contro i Blues, attesi a Milano per la quarta giornata del Girone E di Champions League. Una gara importante per il cammino europeo della formazione di Mister Pioli, questi i numeri e le statistiche più interessanti alla vigilia di Milan-Chelsea:

SAN SIRO E LONDRA

L'unica altra sfida giocata contro il Chelsea a San Siro risale alla prima fase a gironi dell'edizione 1999/00 ed è terminata in parità - 1-1 il risultato finale. L'ultima vittoria rossonera contro una squadra inglese tra le mura amiche risale al febbraio 2012: vittoria contro l'Arsenal per 4-0 con le reti di Boateng, Robinho (doppietta) e Ibrahimović.

I BLUES IN ITALIA

Considerato il ko della scorsa settimana, i rossoneri non hanno mai perso due match di fila contro i Blues. L'ultimo successo in trasferta del Chelsea contro una squadra italiana in Champions League è un 4-0 inflitto alla Lazio nel novembre 2003. Da allora, i Blues non hanno vinto nessuno dei sette match giocati in Italia nella competizione (6P), perdendo gli ultimi cinque tra il 2010 e il 2021.

RAFA VERSIONE EUROPA

Rafael Leãoè stato coinvolto direttamente in quattro gol nelle sette partite giocate con il Milan in Champions League, durante le quali ha siglato una rete e servito tre volte i compagni. Il portoghese è il migliore tra i rossoneri in questa edizione della competizione per assist (due), tocchi nell'area avversaria (18) e dribbling completati (8).

OBIETTIVO DUE SU DUE

Il Milan ha chiuso una striscia di sei partite casalinghe senza vittorie in Champions League (3N, 3P) battendo in questa edizione la Dinamo Zagabria a San Siro; i rossoneri potrebbero conquistare due successi consecutivi tra le mura amiche nel torneo in una singola stagione per la prima volta dal 2011/12, quando superarono il Viktoria Plzeň e il BATE Borisov.

FIK TUTTOFARE

Fikayo Tomori ha iniziato più sequenze su azione di qualunque altro giocatore di questa edizione della Champions League (47). Oltre al prezioso contributo in fase difensiva e di costruzione, Tomori è andato in gol nell'ultimo precedente contro squadra inglese a San Siro, ovvero la sfida contro il Liverpool nell'ultima edizione della competizione".