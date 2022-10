Calciomercato Milan – Leao non rinnova: in estate può andare al PSG

1 di 1

MILAN, IL PSG PIOMBA SU LEAO

Rafael Leao (attaccante AC Milan) potrebbe andare al PSG nel prossimo calciomercato estivo | Milan News (Getty Images)

Rafael Leao, attaccante del Milan, non rinnoverà il suo contratto con il club rossonero e finirà per accettare la corte del PSG nella prossima sessione estiva di calciomercato. Questo è lo scenario che questa mattina ha dipinto il quotidiano 'Tuttosport' in edicola.

Leao, la scorsa estate, come si ricorderà, è stato corteggiato dal Chelsea. I 'Blues', però, non hanno mai fatto pervenire al Milan una proposta ufficiale per acquistare l'attaccante portoghese, classe 1999. In Via Aldo Rossi è arrivata soltanto una manifestazione di interesse dei londinesi, attraverso l'entourage di Leao. Interesse respinto al mittente da Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il Chelsea, che avrebbe sborsato 120 milioni di euro per Leao, ora ha in mano Christopher Nkunku del RB Lipsia. Per 'Tuttosport', non è chiaro al momento se tornerà all'assalto anche del nativo di Almada oppure se si 'accontenterà' del francese in quel ruolo.

Di certo, approfittando delle difficoltà nella trattativa del rinnovo del contratto di Leao con il Milan, sarà il PSG a provare a portare il forte attaccante ex Lille e Sporting Lisbona sotto la Torre Eiffel. A fine stagione, infatti, i parigini perderanno Lionel Messi, che dovrebbe tornare da svincolato al Barcellona. E anche il futuro di Neymar e Kylian Mbappé è un'incognita.

Al PSG, poi, ora lavora Luis Campos nel ruolo di responsabile del mercato: fu lui, nel 2018, a portare Leao al Lille e vorrebbe ricongiungersi con il suo connazionale. I rapporti tra Campos, PSG e Jorge Mendes - agente dell'attaccante del Diavolo - per altro, sono ottimali.

Il PSG, per 'Tuttosport', sarebbe disposto a versare al Milan i 150 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto di Leao con il Milan, che scadrà il 30 giugno 2024. Il club di Via Aldo Rossi continua, però, ad essere fiducioso nella possibilità di giungere ad un'intesa per il rinnovo nonostante l'ampia distanza che c'è finora tra le parti.

Il Milan, infatti, offre a Leao un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione a fronte degli 1,5 attualmente percepiti. La richiesta del giocatore, attraverso il suo entourage, è di 7. Inoltre, c'è il nodo del risarcimento di 19 milioni di euro da versare allo Sporting Lisbona da sciogliere. Milan-Chelsea, le probabili formazioni: una sorpresa tra i rossoneri >>>