Milan-Chelsea, le probabili formazioni: una sorpresa tra i rossoneri

Le probabili formazioni di Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 , in programma stasera a 'San Siro' alle ore 21:00 , secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

QUI MILAN - Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha perso alla vigilia Charles De Ketelaere, il quale difficilmente recupererà per domenica, per via di un risentimento muscolare. Ma ha ritrovato Junior Messias, che partirà dalla panchina. Un solo cambio rispetto alla formazione che qualche giorno fa ha vinto bene contro la Juventus: in mediana, Rade Krunić e non Tommaso Pobega. Restano ad ogni modo tantissime le assenze tra le fila del Diavolo.