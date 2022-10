Marchetti: “Il Milan può riprendersi una rivincita contro il Chelsea” | News

Tra circa un'ora il Milan ospiterà a 'San Siro' il Chelsea per quella che sarà la partita valida per la 4^ giornata del Girone E della UEFA Champions League. Sarà una partita molto importante per le due squadre, in questo momento a pari punti in classifica. Una vittoria, dunque, sarà cruciale in vista della qualificazione agli ottavi di finale. I rossoneri, inoltre, vorranno riscattarsi dopo il pesante risultato della gara d'andata, con i 'blues' che avevano vinto per 3-0.