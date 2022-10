Milan-Chelsea, ancora spazio e fiducia a destra per Brahim Díaz

1 di 1

MILAN-CHELSEA, GIOCA BRAHIM DÍAZ

Brahim Díaz (attaccante AC Milan), giocherà titolare stasera contro il Chelsea | Milan News (Getty Images)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, complice anche l'infortunio 'last minute' di Charles De Ketelaere, stasera a 'San Siro', in occasione di Milan-Chelsea, partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, toccherà ancora a Brahim Díaz giocare titolare.

Così come accaduto sabato in campionato contro la Juventus, quando è stato autore di una grande prestazione nonché di un super gol, Brahim Díaz giocherà nel ruolo di esterno destro d'attacco del 4-3-3 (o 4-2-3-1 'atipico') che mister Stefano Pioli schiererà anche contro i londinesi dopo gli ottimi risultati ottenuti contro i bianconeri in campionato.

Brahim Díaz, nelle ultime ore, ha anche parlato del suo futuro a 'Cadena Ser', in Spagna: «Il futuro si vedrà, non possiamo sapere cosa accadrà domani. Qui al Milan sto molto bene, voglio fare del mio meglio, la gente è molto affezionata a me, gli piace il mio modo di giocare e voglio dare il 100% per il Milan».

Quindi, su Milan-Chelsea di Champions, Brahim Díaz ha detto: «C'è una partita importante e sono concentrato su quella. L'unica cosa che posso fare è parlare in campo». Milan, un giornale italiano spiazza tutti sul rinnovo di Leao >>>