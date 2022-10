Milan-Chelsea, si è fermato De Ketelaere: in forse anche per Verona

Questa sera, alle ore 21:00 si disputerà a 'San Siro' Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 e, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Diavolo di Stefano Pioli deve purtroppo registrare una 'new entry' in infermeria.

Charles De Ketelaere, infatti, non ha preso parte all'allenamento di rifinitura di ieri mattina a Milanello per via di un affaticamento muscolare. Primo stop, pertanto, per il fantasista belga, classe 2001, da quando, in estate, è stato acquistato dal Bruges per 35 milioni di euro bonus inclusi.